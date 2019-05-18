Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче со Швейцарией - Советский спорт
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18 мая 2019 16:40ХоккейСметанникова Дарья

Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче со Швейцарией

Об этом сообщил главный тренер сборной России Илья Воробьев.

В матче со сборной Швейцарии в воротах сборной России будет стоять голкипер Александр Георгиев.

Георгиев уже защищал ворота сборной России в матче с Австрией (5:0). Другой вратарь россиян Андрей Василевский провел на чемпионате мира четыре игры.

Сегодня сборная России обыграла команду Латвии (3:1). После этой игры сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. После пяти матчей в активе нашей команды 15 очков. На втором месте находится команда Швейцарии с 12 очками после четырех матчей.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье (19 мая) против швейцарцев. Эта игра начнется в 21:15 (мск).

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