Киселевич вернется в КХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич в сезоне-2019/20 будет выступать за ЦСКА, утверждает «Чемпионат».
У хоккеиста было несколько предложений из КХЛ, но он решил вернуться в столичный клуб, за который выступал с 2014 по 2018 год.
Минувший сезон 29-летний воспитанник «Северстали» начинал во «Флориде Пантерз». На его счету восемь (0+8) очков в 32 встречах. За «Виннипег» не сыграл ни одного матча.
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