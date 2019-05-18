Киселевич вернется в КХЛ Киселевич снова будет играть за ЦСКА.

Защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич в сезоне-2019/20 будет выступать за ЦСКА, утверждает «Чемпионат».

У хоккеиста было несколько предложений из КХЛ, но он решил вернуться в столичный клуб, за который выступал с 2014 по 2018 год.

Минувший сезон 29-летний воспитанник «Северстали» начинал во «Флориде Пантерз». На его счету восемь (0+8) очков в 32 встречах. За «Виннипег» не сыграл ни одного матча.