Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 22:43ХоккейКоноплев Александр

Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019

Нюландер копирует Кучерова.

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал два очка в матче против Швейцарии на чемпионате мира в Словакии.

Теперь у форварда 12 очков по системе «гол+пас». Столько же набрал россиянин Никита Кучеров. У обоих хоккеистов по четыре шайбы и восемь ассистов.

Сборные России и Швеции играют в группе B. Их очная встреча намечена на 21 мая.

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