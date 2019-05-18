Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019 Нюландер копирует Кучерова.

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал два очка в матче против Швейцарии на чемпионате мира в Словакии.

Теперь у форварда 12 очков по системе «гол+пас». Столько же набрал россиянин Никита Кучеров. У обоих хоккеистов по четыре шайбы и восемь ассистов.

Сборные России и Швеции играют в группе B. Их очная встреча намечена на 21 мая.