Швеция обыграла Швейцарию на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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18 мая 2019 23:29ХоккейКоноплев Александр

Швеция обыграла Швейцарию на ЧМХ-2019

Швейцария впервые проиграла на чемпионате мира-2019.

В матче группы B чемпионата мира по хоккею сборная Швеции с трудом обыграла Швейцарию – 4:3.

Форвард «тре крунур» Вильям Нюландер набрал в этой встрече три очка и опередил россиянина Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров.

Отметим, что сборной России, которая по-прежнему занимает первое место в группе, предстоят встречи и со Швейцарией (19 мая) и со Швецией (21 мая).

Чемпионат мира-2019
Групповой этап
Группа B

Швеция – Швейцария – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

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