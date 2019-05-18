Швеция обыграла Швейцарию на ЧМХ-2019

В матче группы B чемпионата мира по хоккею сборная Швеции с трудом обыграла Швейцарию – 4:3.
Форвард «тре крунур» Вильям Нюландер набрал в этой встрече три очка и опередил россиянина Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров.
Отметим, что сборной России, которая по-прежнему занимает первое место в группе, предстоят встречи и со Швейцарией (19 мая) и со Швецией (21 мая).
Чемпионат мира-2019
Групповой этап
Группа B
Швеция – Швейцария – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
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