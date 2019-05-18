Россия – единственная команда без поражений на чемпионате мира

После поражения швейцарцев от шведов сборная России осталась единственной командой, не потерявшей очки на чемпионате мира в Словакии.
Россияне последовательно обыграли Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0) и Латвию (3:1).
Впереди у «красной машины» встреча со Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
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