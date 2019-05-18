Россия – единственная команда без поражений на чемпионате мира

Побьет ли Василевский рекорд Третьяка? Ему осталось три сухих матча Вратарь сборной России Андрей Василевский засушил шестой сухарь на чемпионатах мира, обошел по играм на ноль Сергея Бобровского и готов замахнуться на достижение Владислава Третьяка.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ «Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Роман Бабаев: Ни официальных запросов, ни звонков по покупке Фернандеса не было После матча ЦСКА – «Ахмат», который завершился победой армейцев 1:0, генеральный директор хозяев Роман Бабаев рассказал о травме Николы Влашича, слухах о продаже Марио Фернандеса, а также оценил прошедшую встречу.

«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!» После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!

«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!» Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?