Василевский и Георгиев – лучшие вратари чемпионата мира на данный момент

Голкипер сборной России Андрей Василевский вышел на первое место по проценту отраженных бросков среди вратарей проведших более 60 % игрового времени. За 240 минут на льду 24-летний уроженец Тюмени отразил 89 бросков из 92 (96,74 %).
Во втором пуле вратарей (40 % игрового времени или меньше) лидирует другой голкипер сборной России Александр Георгиев. Он справился со всеми 15 бросками в игре с Италией. Вратари сборных Финляндии и Чехии Юсси Олкинуора и Павел Францоуз также не пропустили в единственном матче на турнире, но они уступают Георгиеву по дополнительным показателям.
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