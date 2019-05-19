Василевский и Георгиев – лучшие вратари чемпионата мира на данный момент У России два сильных вратаря. А есть еще Сорокин.

Голкипер сборной России Андрей Василевский вышел на первое место по проценту отраженных бросков среди вратарей проведших более 60 % игрового времени. За 240 минут на льду 24-летний уроженец Тюмени отразил 89 бросков из 92 (96,74 %).

Во втором пуле вратарей (40 % игрового времени или меньше) лидирует другой голкипер сборной России Александр Георгиев. Он справился со всеми 15 бросками в игре с Италией. Вратари сборных Финляндии и Чехии Юсси Олкинуора и Павел Францоуз также не пропустили в единственном матче на турнире, но они уступают Георгиеву по дополнительным показателям.