Видео дня: единственный гол сборной Италии на ЧМХ-2019

18 мая сборная Италия забросила свою первую шайбу на чемпионате мира-2019. Ее автором стал Анджело Мичели, а голевыми передачами отметились Симон Костнер и Армин Хельфер. В соавторы можно записать и вратаря сборной Норвегии Хенрика Хольма, «проспавшего» бросок с 17 метров.
Разница шайб сборной Италии после пяти встреч – 1:45.
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