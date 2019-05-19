Видео дня: единственный гол сборной Италии на ЧМХ-2019 - Советский спорт
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19 мая 2019 01:23ХоккейКоноплев Александр

Видео дня: единственный гол сборной Италии на ЧМХ-2019

Между хоккейной и футбольной сборной Италии – пропасть.

18 мая сборная Италия забросила свою первую шайбу на чемпионате мира-2019. Ее автором стал Анджело Мичели, а голевыми передачами отметились Симон Костнер и Армин Хельфер. В соавторы можно записать и вратаря сборной Норвегии Хенрика Хольма, «проспавшего» бросок с 17 метров.

Разница шайб сборной Италии после пяти встреч – 1:45.

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