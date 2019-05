Видео дня: единственный гол сборной Италии на ЧМХ-2019

18 мая сборная Италия забросила свою первую шайбу на чемпионате мира-2019. Ее автором стал Анджело Мичели, а голевыми передачами отметились Симон Костнер и Армин Хельфер. В соавторы можно записать и вратаря сборной Норвегии Хенрика Хольма, «проспавшего» бросок с 17 метров.

Разница шайб сборной Италии после пяти встреч – 1:45.

🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ITALY GETS THEIR FIRST GOAL OF THE #IIHFWORLDS!



Miceli nets one for @fisg_it 16 seconds after @norskishockey



