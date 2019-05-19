Сегодня сборная России сыграет с Швейцарией

Встреча начнется в 21:15 мск. Прямую трансляцию матча покажет в прямом эфире Первый канал. На «Советском спорте» будет текстовая трансляция матча.

Отметим, что сборная России в предыдущих матчах одержала пять побед с разницей шайб 26-3. Самым результативным игроком в составе команды является нападающий Никита Кучеров. На его счету 4 гола и 8 передач. Россияне лидируют в группе B.

Сборная Швейцарии на данный момент занимает третье место в группе. Швейцарцы одержали четыре победы и потерпели поражение от команды Швеции в прошлом туре со счетом 3:4. Самым результативным игроком сборной Швейцарии является нападающий Нико Хишир. На его счету 3 гола и 4 передачи.

Добавим, что в последних десяти матчах сборная России одержала над швейцарцами десять побед с разницей шайб 51:17.