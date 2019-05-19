Капризов работает в звене с Овечкиным и Кузнецовым в преддверии матча со Швейцарией - Советский спорт
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19 мая 2019 12:37ХоккейСметанникова Дарья

Капризов работает в звене с Овечкиным и Кузнецовым в преддверии матча со Швейцарией

Сегодня, 19 мая, в Словакии состоится очередной матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Швейцарии.

Стали известны звенья на тренировке сборной России перед матчем со Швейцарией. Нападающий Кирилл Капризов, пропускавший матч с Латвией (3:1), работает в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает Sport24.ru.

вратари: Александр Георгиев, Андрей Василевский;

белые: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;

синие: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;

красные: Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;

желтые: Никита Задоров — Александр Барабанов, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин.

Матч Швейцария – Россия пройдет в Братиславе в 21:15 по московскому времени.

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