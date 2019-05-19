Илья Воробьев: Хотим дать еще один шанс Капризову

Нападающий Кирилл Капризов, пропускавший матч с Латвией (3:1), работает в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.
Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову.
«Хотим обратно попробовать Кирилла Капризова в звене с Овечкиным и Кузнецовым. Будем смотреть. Телегин сыграет с Ковальчуком и Андроновым, Барабанов будет 13-м форвардом. Мы меняем сочетания под разных соперников, плюс хотим дать еще один шанс Капризову. Заявочное место? Нет необходимости кого-то заявлять, все здоровы», - цитирует Воробьева Sport24.ru.
Матч Швейцария – Россия пройдет в Братиславе в 21:15 по московскому времени.
«Швейцария — хорошая команда, не зря год назад играли в финале чемпионата мира. Первая тройка швейцарцев вчера не набрала ни одного очка? Пусть сами разбираются. Сегодня надо добавлять в некоторых вещах по сравнению с матчем с Латвией», - добавил Воробьев.
Сборная России единолично возглавляет турнирную таблицу группы B. После пяти матчей в активе нашей команды 15 очков.
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