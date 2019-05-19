Сборная России выигрывает после двух периодов у Швейцарии - Советский спорт
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19 мая 2019 22:43Хоккей

Сборная России выигрывает после двух периодов у Швейцарии

В эти минуты в Братиславе сборная России проводит свой шестой матч на групповом этапе чемпионате мира по хоккею.

Завершился второй период встречи. Счет 2:0 в пользу российской команды.

Напомним, что в первом периоде заброшенной шайбой отметился Артем Анисимов.

Во втором отрезке матча преимущество сборной России, реализовав большинство, удвоил Никита Кучеров.

Отметим, что в обеих заброшенных шайбах российской команды принял участие Никита Гусев.

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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