Сборная России выигрывает после двух периодов у Швейцарии

Завершился второй период встречи. Счет 2:0 в пользу российской команды.
Напомним, что в первом периоде заброшенной шайбой отметился Артем Анисимов.
Во втором отрезке матча преимущество сборной России, реализовав большинство, удвоил Никита Кучеров.
Отметим, что в обеих заброшенных шайбах российской команды принял участие Никита Гусев.
«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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