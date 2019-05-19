Дубль Кучерова помог сборной России обыграть Швейцарию - Советский спорт
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19 мая 2019 23:30Хоккей

Дубль Кучерова помог сборной России обыграть Швейцарию

Хоккеисты сборной России обыграли Швейцарию в шестом матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.

В составе российской команды заброшенными шайбами отличились Артем Анисимов (4-я минута) и Никита Кучеров (27, 56). В обеих шайбах ассистентом выступил нападающий Никита Гусев.

Отметим, что голкипер сборной России Александр Георгиев отразил 31 бросок и записал на свой счет второй «сухой» матч на турнире.

После этой игры Кучеров, на счету которого стало 14 (6+8) очков, обошел в списке бомбардиров шведского форварда Вильяма Нюландера, набравшего 13 (4+9) очков на турнире.

Сборная России, набрав 18 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. Швейцария, имея в активе 12 очков, располагается на четвертой строчке.

В заключительной встрече группового этапа российские хоккеисты 21 мая сыграют против сборной Швеции, а швейцарцы в тот же день встретятся с командой Чехии.

Чемпионат мира
Групповой этап

Швейцария – Россия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Голы: 1:0 - Артем Анисимов (Дмитрий Орлов, Никита Гусев, 03:36), 2:0 - Никита Кучеров (Никита Гусев, 26:20, бол.), 3:0 - Никита Кучеров (Артем Анисимов, Никита Зайцев,55:20).

Вратари: Дженони - Георгиев.
Броски: 31-34.
Штраф: 8-14.

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