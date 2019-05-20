Владислав Третьяк: Многовато удалений, швейцарцы простили, шведы, думаю, не простят - Советский спорт
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20 мая 2019 00:34Хоккей

Владислав Третьяк: Многовато удалений, швейцарцы простили, шведы, думаю, не простят

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от матча группового этапа чемпионата мира между сборными России и Швейцарии (3:0).

- К сожалению, многовато удалений. Швейцарцы нас простили, шведы, думаю, не простят. Этот момент надо подправить, - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что сборная России, переиграв швейцарцев, одержала на чемпионате мира шестую победу подряд. В заключительном матче группового этапа российская команда 21 мая встретится со сборной Швеции.

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