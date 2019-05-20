Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» всухую разгромить «Сан-Хосе» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 01:10Хоккей

Гол и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» всухую разгромить «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали победу над «Сан-Хосе» в пятом матче финальной серии Западной конференции.

Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Блюз». В составе победителей заброшенными шайбами отличились Оскар Сундквист и Владимир Тарасенко, а также Джейден Шварц, записавший на свой счет хет-трик.

Добавим, что Тарасенко провел на площадке 14 минут 53 секунды и завершил встречу с показателем полезности «+3».

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестая встреча состоится 22 мая на домашней площадке «Блюз».

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