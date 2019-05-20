Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался

— Швейцария — сильная, хорошо организованная команда. Мы сыграли хорошо, реализовали свои моменты. Каких-то сюрпризов от соперника не увидели. Командная победа.
— Выбор вратарей на следующие матчи теперь будет сложным?
— Посмотрим, игра только закончилась.
— Прокомментируйте ситуацию с удалением Георгиева.
— Чисто по правилам это две минуты. Но у него отлетело две застёжки. Судья подъехал, удалил, но и арбитры должны следить за моментом.
— Связка Кучерова и Гусева снова сработала?
— И не только сегодня. Ребята выросли вместе, чувствуют на льду друг друга.
— Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.
— На то он и звезда, поэтому его и пытаются вывести из себя.
— Никита сегодня ответил Фиале ударом клюшки.
— Постоянно ему об этом говорим, чтобы он сдерживался, - цитирует Воробьева пресс-служба ФХР.
Напомним, что сборная России одержала шестую победу на чемпионате мира. Две заброшенные шайбы Кучерова в этой встрече помогли российскому нападающему «Тампы-Бэй» обойти в споре бомбардиров шведского нападающего Вильяма Нюландера. Теперь на счету россиянина 14 (6+8) очков в шести матчах турнира.
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