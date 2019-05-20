Илья Воробьев: Постоянно говорим Кучерову, чтобы он сдерживался Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии (3:0).

— Швейцария — сильная, хорошо организованная команда. Мы сыграли хорошо, реализовали свои моменты. Каких-то сюрпризов от соперника не увидели. Командная победа.

— Выбор вратарей на следующие матчи теперь будет сложным?

— Посмотрим, игра только закончилась.

— Прокомментируйте ситуацию с удалением Георгиева.

— Чисто по правилам это две минуты. Но у него отлетело две застёжки. Судья подъехал, удалил, но и арбитры должны следить за моментом.

— Связка Кучерова и Гусева снова сработала?

— И не только сегодня. Ребята выросли вместе, чувствуют на льду друг друга.

— Швейцарцы часто действовали против Кучерова на грани дозволенного.

— На то он и звезда, поэтому его и пытаются вывести из себя.

— Никита сегодня ответил Фиале ударом клюшки.

— Постоянно ему об этом говорим, чтобы он сдерживался, - цитирует Воробьева пресс-служба ФХР.

Напомним, что сборная России одержала шестую победу на чемпионате мира. Две заброшенные шайбы Кучерова в этой встрече помогли российскому нападающему «Тампы-Бэй» обойти в споре бомбардиров шведского нападающего Вильяма Нюландера. Теперь на счету россиянина 14 (6+8) очков в шести матчах турнира.