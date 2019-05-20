Задоров – о матче со Швейцарией: Сборная России показала свою лучшую игру на ЧМ-2019 Накануне сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0.

Защитник российской команды Никита Задоров подвел итог матча со Швейцарией на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Словакии.

«Был ли матч со Швейцарией самым сложным для нас на этом чемпионате мира? Да. Швейцария все-таки получше уровнем команда. Более сбалансированная. Играет в строгий хоккей. Я думаю, мы показали свою лучшую игру на турнире. Но все равно надо стремиться к улучшению. У нас были ошибки в матче со Швейцарией – надо посмотреть видео и исправить их. Думаю, в следующей встрече еще лучше сыграем», - цитируют Задорова «Известия».

Сборная России, набрав 18 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. Швейцария, имея в активе 12 очков, располагается на четвертой строчке.

В заключительной встрече группового этапа российские хоккеисты 21 мая сыграют против сборной Швеции, а швейцарцы в тот же день встретятся с командой Чехии.