Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария! Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осенью После матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд.

Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираются Председатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!» После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!

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Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезнь Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).