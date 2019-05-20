Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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20 мая 2019 08:12ХоккейСметанникова Дарья

Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги дня.

«Сент-Луис» в гостях обыграл «Сан-Хосе» (5:0) в пятом матче полуфинала плей-офф.

Российский форвард победителей Владимир Тарасенко в матче с «Сан-Хосе» отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. НХЛ признала Тарасенко второй звездой дня.

Первой звездой дня с тал форвард «Сент-Луиса» Джейдан Шварц, на счету которого хет-трик в ворота «Сан-Хосе». Третьей звездой признан вратарь победителей – Джордан Биннингтон, отразивший 21 бросок по своим воротам.

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