Иван Барбашев: «Сент-Луис» будет бороться за победу в полуфинале Кубка Стэнли - Советский спорт
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20 мая 2019 10:36ХоккейСметанникова Дарья

Иван Барбашев: «Сент-Луис» будет бороться за победу в полуфинале Кубка Стэнли

«Сент-Луис» одержали победу над «Сан-Хосе» (5:0) в пятом матче финальной серии Западной конференции.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Сан-Хосе».

«Команда играла потрясающе. «Сан-Хосе» захватил инициативу с первых минут матча, но мы направили матч в свое русло, забросив две шайбы. Все три периоды мы действовали здорово.

Буллит Тарасенко, наверно, был самым важным голов в матче. Вова реализовал его и сделал счет 3:0. Тогда все стало намного проще.

Нас ждет долгий перелет и шестая игра. «Сент-Луис» будет бороться за победу, у нас еще есть шанс пробиться в финал», - цитирует Барбашева пресс-служба НХЛ.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестая встреча состоится 22 мая на домашней площадке «Блюз».

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