Александр Георгиев: Сказал арбитру, что у шлема отлетели застежки, но он не услышал Голкипер сборной России получил двухминутное удаление за то, что снял шлем в конце игры со Швейцарией.

Голкипер сборной России Александр Георгиев после матча группового этапа чемпионата мира в Словакии со Швейцарией (3:0) рассказал о том, почему снял шлем в конце третьего периода.

«Мне попали в шлем, у него отлетели застежки, и я подозвал арбитра, сказав, что не могу с таким шлемом продолжать игру, но он меня не услышал, – приводит ТАСС слова 23-летнего вратаря. – Пришлось снять шлем, потому что один бросок или удар, и непонятно, что могло произойти».

Отметим, что за то, что Георгиев снял шлем, арбитры наказали его двухминутным удалением за затяжку времени.

Георгиев провел свой второй матч на чемпионате мира и пока не пропустил на турнире ни одного гола. Ранее он сыграл с Австрией (5:0). В двух матчах он отразил 46 бросков.

Сборная России одержала шестую победу на турнире и с 18 очками продолжает лидировать в группе B. Во вторник в своем заключительном матче на групповом этапе Россия сыграет со Швецией. Начало матча на Ondrej Nepela Arena в Братиславе – 21:15 (мск).