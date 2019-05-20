Александр Георгиев: Сказал арбитру, что у шлема отлетели застежки, но он не услышал

Голкипер сборной России Александр Георгиев после матча группового этапа чемпионата мира в Словакии со Швейцарией (3:0) рассказал о том, почему снял шлем в конце третьего периода.
«Мне попали в шлем, у него отлетели застежки, и я подозвал арбитра, сказав, что не могу с таким шлемом продолжать игру, но он меня не услышал, – приводит ТАСС слова 23-летнего вратаря. – Пришлось снять шлем, потому что один бросок или удар, и непонятно, что могло произойти».
Отметим, что за то, что Георгиев снял шлем, арбитры наказали его двухминутным удалением за затяжку времени.
Георгиев провел свой второй матч на чемпионате мира и пока не пропустил на турнире ни одного гола. Ранее он сыграл с Австрией (5:0). В двух матчах он отразил 46 бросков.
Сборная России одержала шестую победу на турнире и с 18 очками продолжает лидировать в группе B. Во вторник в своем заключительном матче на групповом этапе Россия сыграет со Швецией. Начало матча на Ondrej Nepela Arena в Братиславе – 21:15 (мск).
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