Свен Андригетто: Мы должны были найти способ забить России

Форвард сборной Швейцарии Свен Андригетто подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира с Россией (0:3) на Ondrej Nepela Arena в Братиславе.
«Россия не проиграла ни одного матча, – приводит слова 26-летнего швейцарца официальный сайт ИИХФ. – Определенно у них высококлассная команда. Они здорово выкладываются и играют очень быстро. Трудно им противостоять.
Они сильно начали матч, после чего нам пришлось догонять. Конечно, мы не рассчитывали на такое. Если не забиваешь ни одного гола, никогда не выиграешь матч. У нас были шансы в большинстве. Мы просто должны были найти способ забить».
Отметим, что голкипер сборной России Александр Георгиев отразил 31 бросок швейцарских игроков и сыграл «на ноль».
Сборная Швейцарии осталась на четвертом месте с 12 очками. В своем заключительном матче на групповом этапе 21 мая команда сыграет с Чехией. Начало игры – 13:15 (мск).
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