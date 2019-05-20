Евгений Дадонов: Не скажу, что швейцарцы во многом уступили нам

Форвард сборной России Евгений Дадонов подвел итоги матча со Швейцарией (3:0) на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.
«Не скажу, что они во многом уступили нам, быстрая команда, создавали достаточно много моментов, – приводит слова 30-летнего нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Вратарь выручил, спасибо ему. Много удалений у нас было – главная трудность, наверное».
Напомним, сборная России одержала шестую победу в шести матчах с общим счетом 29:3 и лидирует в группе B с 18 очками.
В своем заключительном матче на групповом этапе 21 мая Россия сыграет со Швецией. Начало игры на Ondrej Nepela Arena – 21:15 (мск).
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