Евгений Дадонов: Не скажу, что швейцарцы во многом уступили нам - Советский спорт
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20 мая 2019 14:02ХоккейЛипкин Антон

Евгений Дадонов: Не скажу, что швейцарцы во многом уступили нам

Россия победила Швейцарию на чемпионате мира в Словакии.

Форвард сборной России Евгений Дадонов подвел итоги матча со Швейцарией (3:0) на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

«Не скажу, что они во многом уступили нам, быстрая команда, создавали достаточно много моментов, – приводит слова 30-летнего нападающего официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Вратарь выручил, спасибо ему. Много удалений у нас было – главная трудность, наверное».

Напомним, сборная России одержала шестую победу в шести матчах с общим счетом 29:3 и лидирует в группе B с 18 очками.

В своем заключительном матче на групповом этапе 21 мая Россия сыграет со Швецией. Начало игры на Ondrej Nepela Arena – 21:15 (мск).

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