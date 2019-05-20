Питер Дебур: Сказать, что жалею, что выпустил Карлссона, было бы слишком просто Швед сыграл в пятом матче серии с «Сент-Луисом» 10 минут 32 секунды.

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур после пятого матча серии финала Западной конференции НХЛ с «Сент-Луисом» (0:5) высказался об участии в игре защитника Эрика Карлссона.

28-летний швед провел на льду 10 минут 32 секунды, а в середине второго периода при счете 0:3 ушел в раздевалку. По неофициальной информации, Карлссон не до конца восстановился после травмы паха, из-за которой пропустил 27 из последних 33 матчей «акул» в регулярном чемпионате. Его участие в игре было под вопросом.

«Задним умом мы все сильны, – приводит слова Дебура официальный сайт лиги. – По словам игрока и согласно рапорту медицинского штаба, он мог играть. Так что наше решение было взвешенным. А сказать, что да, жалею, теперь было бы слишком просто».

Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». «Музыканты» могут оформить выход в финал Кубка Гагарина 21 мая в случае победы в домашнем матче.