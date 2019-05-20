Владислав Гавриков: Торторелла по стилю похож на Знарка

Защитник сборной России Владислав Гавриков, завершавший сезон в «Коламбусе» высказался о главном тренер «голубых жакетов» Джоне Торторелле.
– Не понимаю слова «жесткий», – сказал 23-летний игрок обороны в интервью «Р-Спорт». – Он именно требовательный. Любой тренер придет в бешенство, если ты не будешь делать то, что он Р-Спросит. Торторелла – не исключение.
– Мотиватора Тортореллу можно сравнить со Знарком?
– Торторелла перед каждым матчем говорит очень мотивирующую речь. Называть его «американским Знарком» я бы не стал, но по стилю он похож.
Напомним, 13 апреля Гавриков подписал с «Коламбусом» двухлетний контракт. Защитник дебютировал в НХЛ в плей-офф: в двух матчах серии второго раунда с «Бостоном» (2-4) защитник заработал показатель полезности «–2».
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