Александр Барабанов: Бывает, что Кузнецов и на площадке юморит - Советский спорт
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20 мая 2019 15:24ХоккейЛипкин Антон

Александр Барабанов: Бывает, что Кузнецов и на площадке юморит

Барабанов провел три матча чемпионата мира в звене с Овечкиным и Кузнецовым.

Форвард сборной России Александр Барабанов рассказал о своей роли в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

– Мне говорят, чтобы просто играл в свой хоккей, – сказал Барабанов в интервью «Р-Спорт». – Ничего сверхъестественного не требуют. Выхожу и делаю свою работу.

– Кузнецов – большой шутник. Он на площадке тоже успевает юморить?
– Бывает. Но что-то конкретное не вспомню. Просто по ситуации может что-то сказать.

Напомним, 24-летний Барабанов сыграл в звене с Овечкиным и Кузнецовым в матчах с Чехией (3:0), Италией (10:0) и Латвией (3:1). Всего в шести матчах турнира в Словакии на его счету две результативные передачи.

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