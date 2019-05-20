Илья Воробьев: Скауты сборной будут следить за командами из другой группы

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что скауты просмотрят будущего соперника национальной команды по плей-офф чемпионата мира в Словакии.
«Наши скауты поехали в Кошице и будут следить там за командами из другой группы, – приводит ТАСС слова Воробьева. – Как только закончится там последний матч, от них будет и разбор игр, и впечатления от матчей».
В Кошице отправились представители селекционной службы Сергей Гомоляко и Владимир Малахов, а также главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ.
Напомним, сборная России одержала шесть побед в шести матчах турнира с общим счетом 29:3 и, набрав 18 очков, занимает первое место в группе B, обеспечив себе участие в плей-офф.
В своем заключительном матче 21 мая Россия сыграет со Швецией.
Если российская команда останется на первом месте, то в ¼ финала 23 мая сыграет с командой, ставшей четвертой в группе A. На данный момент это место занимает Германия.
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