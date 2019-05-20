Владимир Тарасенко: Барбашев и все ребята четвертого звена играют потрясающе «Сент-Луис» повел в серии с «Сан-Хосе».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Сан-Хосе» (5:0) высказался о своем партнере по команде Иване Барбашеве.

«Барбашев – умный игрок, который умеет делать классные передачи, – приводит St. Louis Post-Dispatch слова 27-летнего российского нападающего. – Он это и сделал, но я хочу отметить всех ребят из четвертого звена. Они играют потрясающе: дают команде энергии и позволяют хорошо начинать матчи и периоды. Они все играют по-настоящему огромную роль в успехе команды».

Напомним, во втором периоде при счете 2:0 Барбашев вывел Тарасенко один в ноль с вратарем, что привело к буллиту в ворота «Сан-Хосе», который российский форвард реализовал.

Тарасенко набрал в пятом матче 3 (1+2) очка. В плей-офф это удалось ему впервые с 4 мая 2016 года.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». «Музыканты» могут оформить выход в финал Кубка Гагарина 21 мая в случае победы в домашнем матче.