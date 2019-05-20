Рыков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский защитник Егор Рыков стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист подписал двухлетний контракт новичка, сообщает официальный сайт клуба.
Рыков был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в 2016 году под общим 132-м номером. В 2018 году права на хоккеиста отошли «Рейнджерс». Отметим, что за этот клуб выступают россияне Павел Бучневич, Владислав Наместников и Александр Георгиев.
Минувший сезон хоккеист провел в «Сочи», куда перешел из СКА. На счету Рыкова три шайбы и девять голевых передач в 53 встречах регулярки и плей-офф КХЛ.
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