Рыков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский защитник Егор Рыков стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист подписал двухлетний контракт новичка, сообщает официальный сайт клуба.

Рыков был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в 2016 году под общим 132-м номером. В 2018 году права на хоккеиста отошли «Рейнджерс». Отметим, что за этот клуб выступают россияне Павел Бучневич, Владислав Наместников и Александр Георгиев.

Минувший сезон хоккеист провел в «Сочи», куда перешел из СКА. На счету Рыкова три шайбы и девять голевых передач в 53 встречах регулярки и плей-офф КХЛ.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with defenseman Yegor Rykov on an entry-level contract.