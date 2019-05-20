Хенкель перейдет в «Ак Барс» - Советский спорт
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20 мая 2019 19:16ХоккейКоноплев Александр

Хенкель перейдет в «Ак Барс»

Хенкель не желает оставаться в Минске.

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель подпишет контракт с «Ак Барсом», сообщает «БИЗНЕС Online». По данным источника, «зубры» не смогут повторить предложение казанцев.

В минувшем сезоне 23-летний белорус с немецкими корнями провел за минский клуб 59 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков. В сезоне-2013/14 он выступал за канадский «Летбридж» в WHL.

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