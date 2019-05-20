Хенкель перейдет в «Ак Барс»

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Три доказательства того, что «Краснодар» – это супер! Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.

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