Нюландер обогнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал два очка в матче чемпионата мира против Латвии. Теперь у Нюландера четыре шайбы и 11 передач на турнире – лучший результат на данный момент. Швед на одно очко обгоняет россиянина Никиту Кучерова, у которого шесть голов и восемь ассистов.
Очный матч сборных России и Швеции намечен на 21 мая.
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