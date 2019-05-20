Нюландер обогнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019 - Советский спорт
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20 мая 2019 19:23ХоккейКоноплев Александр

Нюландер обогнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019

Нюландер снова лучший.

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал два очка в матче чемпионата мира против Латвии. Теперь у Нюландера четыре шайбы и 11 передач на турнире – лучший результат на данный момент. Швед на одно очко обгоняет россиянина Никиту Кучерова, у которого шесть голов и восемь ассистов.

Очный матч сборных России и Швеции намечен на 21 мая.

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