Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»

Известный нападающий Павел Дацюк рассматривает два варианта относительно своей карьеры.
Как утверждает «БИЗНЕС Online», хоккеист может вернуться в «Детройт», за который провел 14 сезонов. Второй вариант – контракт с «Автомобилистом». Напомним, что Дацюк родился в Екатеринбурге, где и начал свою карьеру в клубе «Спартак».
40-летний Дацюк – двукратный победитель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира.
За свою карьеру хоккеист провел 1110 матчей во всех турнирах, в которых набрал 1031 (356+675) очко.
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