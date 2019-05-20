Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом» Легендарный хоккеист может вернуться в НХЛ.

Известный нападающий Павел Дацюк рассматривает два варианта относительно своей карьеры.

Как утверждает «БИЗНЕС Online», хоккеист может вернуться в «Детройт», за который провел 14 сезонов. Второй вариант – контракт с «Автомобилистом». Напомним, что Дацюк родился в Екатеринбурге, где и начал свою карьеру в клубе «Спартак».

40-летний Дацюк – двукратный победитель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион и чемпион мира.

За свою карьеру хоккеист провел 1110 матчей во всех турнирах, в которых набрал 1031 (356+675) очко.