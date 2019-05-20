Великобритания с 1951 года не играла на двух чемпионатах мира подряд Французы умели удивлять.

Сборная Франции, которая сегодня потеряла прописку в дивизионе А чемпионатов мира по хоккею, играла в элите с 2008 года.

Лучшим для «трехцветных» стал чемпионат мира в 2014 году в Минске. Тогда французы на групповом этапе обыграли канадцев и вышли в 1/8 финала, где уступили сборной России – 0:3.

В 2020 году сборная Великобритании сыграет в элитном дивизионе второй раз подряд, чего не случалось с 1951 года. Лучшее достижение в истории британской команды – золотая медаль Олимпиады-1936.