Гренборг – после матча с Латвией: Против россиян будет совершенно другая игра

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг дал комментарий перед матчем с командой России в рамках чемпионата мира-2019.
«Против россиян будет совершенно другая игра, учитывая, что у соперника достаточно игроков из Национальной хоккейной лиги, и он показывает совершенно другой хоккей», – цитирует треенра ТАСС.
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