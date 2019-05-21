Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира - Советский спорт
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21 мая 2019 00:00ХоккейГичунцев Артур

Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира

Турнир проходит в Словакии.

Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение команде Дании в матче группового этапа чемпионата мира – 5:0.

В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа (1-я минута), Джаред Макканн (7), Джонатан Маршессо (9) и Сэм Райнхарт (34, 45).

Таким образом, канадцы занимают второе место в таблице группы А, набрав 15 очков, а команда Дании занимает шестую строчку, имея в своем активе пять очков.

Следующий матч сборная Канады проведет против команды США, а коллектив из Дании встретится со сборной Словакии. Обе игры пройдут 21 мая.

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