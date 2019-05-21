Главный тренер сборной Италии: Чемпионат мира завершился для нас хэппи-эндом - Советский спорт
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21 мая 2019 08:15ХоккейЛипкин Антон

Главный тренер сборной Италии: Чемпионат мира завершился для нас хэппи-эндом

Италия сохранила место в сильнейшем дивизионе после победы над Австрией.

Главный тренер сборной Италии Клейтон Беддос прокомментировал победу над Австрией (4:3 Б) в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, которая позволила команде остаться в сильнейшем дивизионе.

«Это можно назвать хэппи-эндом, учитывая очень трудную неделю, которая выпала на нас, ребята показали свою силу, – приводит ТАСС слова канадца. –

Несмотря, например, на счет 0:10, ребята играли до последней минуты. Это для меня важнее всего, и я надеюсь, что в следующем году мы будем выступать еще успешнее».

Напомним, сборная Италии проиграла со счетом 0:10 команде России. А свой первый гол итальянцы забили в предпоследнем матче на турнире – с Норвегией (1:7). Всего же семь матчей на турнире Италия завершила с общим счетом 5:48.

Добавим, что по итогам нынешнего чемпионата мира в дивизион IA вылетели Австрия и Франция.

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