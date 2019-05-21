Крэйг Беруби: Победа 5:0 осталась в прошлом, нужно двигаться дальше - Советский спорт
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21 мая 2019 09:20ХоккейЛипкин Антон

Крэйг Беруби: Победа 5:0 осталась в прошлом, нужно двигаться дальше

«Сент-Луис» может оформить выход в финал Кубка Стэнли во вторник в случае победы в шестом матче серии с «Сан-Хосе».

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал о настрое команды на шестой матч финальной серии Западной конференции НХЛ с «Сан-Хосе».

«Понятно, что игроки думают только о следующем матче, – приводит слова Беруби официальный сайт лиги. – Мы выиграли в воскресенье в полдень. Но мы сразу же в раздевалке обсудили, что эта игра со счетом 5:0 осталась в прошлом. Нам нужно двигаться вперед.

Да, наша команда делает хорошую работу в плей-офф. Особенно если вспоминать, где мы были еще в январе – на последнем месте в лиге. Но мы просто фокусируемся на следующем матче. Идем по сезону шаг за шагом. Сейчас мы готовимся к шестому матчу. Только это в голове. Только на этом фокус».

Напомним, в воскресенье «Сент-Луис» нанес в гостях поражение «Сан-Хосе» (5:0) и повел в серии со счетом 3-2. В случае победы во вторник в домашнем шестом матче «музыканты» выйдут в финал Кубка Стэнли, где их соперником станет «Бостон».

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