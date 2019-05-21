Питер Дебур: Мы уже находили выход, когда были прижаты к стенке «Сан-Хосе» уступает в серии с «Сент-Луисом».

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о настрое команды на шестой матч финальной серии Западной конференции НХЛ с «Сент-Луисом» после поражения в пятой игре со счетом 0:5.

«Мне понравилось начало матча в нашем исполнении, – приводит слова Дебура официальный сайт лиги. – Если бы попадания в штангу засчитывались за голы, то игра вышла бы совершенно другой.

Быть прижатыми к стенке – это не самое приятное ощущение, но мы уже это проходили и находили выход. Я уверен, что нам удастся сделать это снова».

Напомним, после победы в пятом матче «Сент-Луис» вышел вперед в серии со счетом 3-2. Теперь во вторник «музыканты» могут оформить выход в финал Кубка Стэнли в случае победы в шестой игре, которая состоится на их площадке.