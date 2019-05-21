Максим Сушинский: Козлов будет отвечать в «Авангарде» за большинство «Авангард» назначил Козлова ассистентом Хартли.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Вячеслава Козлова ассистентом главного тренера команды.

«Помимо огромного опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – С Бобом Хартли они прекрасно знают друг друга, они работали вместе еще в НХЛ, в «Атланте Трэшерз».

Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены в том, что он легко вольется в коллектив, а его знания и опыт помогут «Авангарду» побеждать».

Напомним, Козлов играл под руководством Хартли в «Атланте» с 2003 по 2008 годы.

В качестве тренера он работал в «Спартаке», а в минувшем сезоне возглавлял «Химик» в ВХЛ. Под его руководством команда заняла девятое место в регулярном чемпионате.