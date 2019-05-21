Максим Сушинский: Козлов будет отвечать в «Авангарде» за большинство

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Вячеслава Козлова ассистентом главного тренера команды.
«Помимо огромного опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – С Бобом Хартли они прекрасно знают друг друга, они работали вместе еще в НХЛ, в «Атланте Трэшерз».
Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены в том, что он легко вольется в коллектив, а его знания и опыт помогут «Авангарду» побеждать».
Напомним, Козлов играл под руководством Хартли в «Атланте» с 2003 по 2008 годы.
В качестве тренера он работал в «Спартаке», а в минувшем сезоне возглавлял «Химик» в ВХЛ. Под его руководством команда заняла девятое место в регулярном чемпионате.
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