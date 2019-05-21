Лаурис Дарзиньш: Чуть-чуть не хватило со шведами, но я горжусь ребятами

Форвард сборной Латвии Лаурис Дарзиньш подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира со Швецией (4:5) в Братиславе.
Латвийцы вели по ходу игры со счетом 3:2, а при счете 4:4 сняли вратаря, так как для выхода в четвертьфинал им нужна была только победа в основное время. В итоге шведы забросили решающую шайбу в пустые ворота.
«Выходили, чтобы набрать три очка, чтобы еще был шанс попасть в четвертьфинал, – приводит «Р-Спорт» слова 34-летнего Дарзиньша. – Жалко, что чуть-чуть не хватило, но я горжусь ребятами. Сделали все, что могли.
Договаривались, что особо не будем смотреть на результат. К сожалению, 4:4 нам не хватало, надо было снимать вратаря. В конце проиграли, но я не жалею ни о чем».
В своем заключительном матче на турнире 21 мая Латвия сыграет с Норвегией.
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