Россия сыграет со Швецией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира Начало игры в Братиславе – 21:15 (мск).

Сборная России проведет свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира в Словакии со Швецией.

В шести матчах на турнире Россия одержала шесть побед с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб – 29:3. С максимально возможными 18 очками российская команда лидирует в группе B, опережая на три очка Чехию и Швецию.

Отметим, что в случае победы Швеции над Россией и Чехии над Швейцарией сразу у трех команд будет одинаковое количество очков, после чего распределение мест в турнирной таблице будет зависеть от разницы голов в очных встречах.

Добавим, что в матче Швеция – Россия на льду встретятся два лучших бомбардира чемпионата: Вильям Нюландер (15 очков) и Никита Кучеров (14).

Матч на Ondrej Nepela Arena в Братиславе начнется в 21:15 (мск). Прямую трансляцию матча покажет Первый канал.