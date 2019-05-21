«Салават Юлаев» объявил о переходе Бусарова в московское «Динамо» - Советский спорт
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21 мая 2019 13:04Хоккейгичу, Гичунцев Артур

«Салават Юлаев» объявил о переходе Бусарова в московское «Динамо»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Георгий Бусаров перейдет из «Салавата Юлаева» в московское «Динамо».

«Георгий Бусаров покидает «Салават Юлаев». Форвард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение московского «Динамо». Наш клуб получит за игрока денежную компенсацию.

Благодарим Георгия за профессионализм и желаем ему дальнейших успехов в карьере», – говорится в сообщении пресс-службы.

В минувшем сезоне КХЛ 25-летний нападающий провел 11 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу. В плей-офф хоккеист отыграл два поединка и не набрал очков.

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