«Авангард» объявил о возвращении трех игроков - Советский спорт
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21 мая 2019 13:23ХоккейЛипкин Антон

«Авангард» объявил о возвращении трех игроков

Пьянов, Минеев и Костин снова будут играть за «Авангард».

«Авангард» в результате обменов вернул трех игроков, которые в прошлом сезоне выступали за другие клубы, сообщает официальный сайт «ястребов».

Игроками «Авангарда» снова стали форвард Валентин Пьянов, защитник Максим Минеев и голкипер Денис Костин.

27-летний Пьянов выступал за «Амур» и набрал 27 (6+21) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–4» и 20 минутах штрафа.

21-летний Минеев успел поиграть за год в четырех клубах: в «Югре» и «Буране» в ВХЛ, а также в «Северстали» и «Динамо» (Москва) в КХЛ.

Наконец, 23-летний Костин провел сезон в системе «Торпедо». На его счету 12 матчей и четыре победы в КХЛ при 89,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,28 гола за игру. Также он провел 12 матчей в ВХЛ за «Саров».

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