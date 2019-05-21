Защитник «Нефтехимика» Огурцов стал игроком «Динамо» - Советский спорт
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21 мая 2019 15:11ХоккейСметанникова Дарья

Защитник «Нефтехимика» Огурцов стал игроком «Динамо»

Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

Защитник Дмитрий Огурцов перешел из «Нефтехимика» в московское «Динамо», передает пресс-служба бело-голубых.

24-летний хоккеист принял контрактное предложение «Динамо». Соглашение рассчитано на два года и является односторонним. За хоккеиста «Нефтехимик» получит денежную компенсацию.

В завершившемся сезоне Огурцов провел 49 матчей за нижнекамский клуб, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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