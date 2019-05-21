Защитник «Нефтехимика» Огурцов стал игроком «Динамо»

Защитник Дмитрий Огурцов перешел из «Нефтехимика» в московское «Динамо», передает пресс-служба бело-голубых.
24-летний хоккеист принял контрактное предложение «Динамо». Соглашение рассчитано на два года и является односторонним. За хоккеиста «Нефтехимик» получит денежную компенсацию.
В завершившемся сезоне Огурцов провел 49 матчей за нижнекамский клуб, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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