Картаев подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Владислав Картаев стал игроком «Салавата Юлаева», сообщает уфимский клуб.
Контракт 27-летнего форварда с клубом рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Картаев выступал за ярославский «Локомотив», за который в 47 матчах набрал 14 (6+8) очков.
Отметим, что Картаев уже выступал за «Салават Юлаев» в сезонах-2010/11 и 2011/12.
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