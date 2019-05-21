Картаев подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым» - Советский спорт
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21 мая 2019 15:24ХоккейСметанникова Дарья

Картаев подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

27-летний хоккеист вернулся в уфимский клуб.

Нападающий Владислав Картаев стал игроком «Салавата Юлаева», сообщает уфимский клуб.

Контракт 27-летнего форварда с клубом рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Картаев выступал за ярославский «Локомотив», за который в 47 матчах набрал 14 (6+8) очков.

Отметим, что Картаев уже выступал за «Салават Юлаев» в сезонах-2010/11 и 2011/12.

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