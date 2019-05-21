Швейцарцы потерпели поражение от чехов в заключительном туре группового этапа ЧМ-2019 В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 5:4. В концовке матча швейцарцы сняли вратаря и пропустили шайбу.

В составе победителей отличились Якуб Ворачек, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Доминик Кубалик и Ян Рутта. У Швейцарии дубль оформил Тристан Шервай, еще по шайбе забросили Лукас Фрик и Нино Нидеррайтер.

Сборная Чехии благодаря победе вышла на второе место в группе В, Швейцария осталась на четвертой позиции.