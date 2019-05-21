СКА подписал контракт с шведским защитником Бенгтссоном - Советский спорт
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21 мая 2019 16:17ХоккейСметанникова Дарья

СКА подписал контракт с шведским защитником Бенгтссоном

В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга завоевал бронзу чемпионата России.

СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с шведским защитником Лукасом Бенгтссоном. Соглашение рассчитано на два года.

В сезоне-2018/19 Бенгтссон выступал в АХЛ за «Линчепинг», за который провел 42 матча, набрав 24 (7+17) очков.

25-летний защитник является чемпионом Швеции, победителем хоккейной Лиги чемпионов и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

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