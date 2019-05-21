Алекс Пьетранжело: Мы не рассматриваем шестой матч серии с «Сан-Хосе» как вызов Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело поделился мнением о предстоящем шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции с «Сан-Хосе».

- Мы в этом плей-офф много раз доказывали, что умеем готовить себя к важным матчам. Так было и в серии с «Далласом», и в серии с «Виннипегом». Мы не рассматриваем шестой матч как какой-то вызов для нас. Мол, мы должны сделать то, что не делал еще никто после нашего рождения. Мы готовимся к важному матчу и должны показать себя сплоченной командой, а не пытаться сделать что-то из ряда вон выходящее, - цитирует Пьетранжело пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в первой и третьей играх серии победу праздновали хоккеисты «Шаркс» (6:3, 5:4 ОТ). В остальных матчах сильнее оказались «Блюз» (4:2, 2:1, 5:0). Шестая встреча серии состоится в среду, 22 мая, и начнется в 3:00 по московскому времени.

Отметим, что в случае победы «Сент-Луис» впервые с 1970 года выйдет в финал Кубка Стэнли.