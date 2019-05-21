Туукка Раск: Опыт поможет мне сохранить концентрацию финале Кубка Стэнли - Советский спорт
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21 мая 2019 18:30Хоккей

Туукка Раск: Опыт поможет мне сохранить концентрацию финале Кубка Стэнли

Голкипер «Бостона» Туукка Раск заявил, что е волнует из-за того, что у «Брюинз» будет десятидневный перерыв перед финальной Кубка Стэнли.

- Твое отношение к этой проблеме зависит только от того, как ты сам ее воспринимаешь. Я не думаю о том, как себя чувствую. … Стараюсь быть в тонусе, работать на льду и играть, когда начинается матч.

Надо отдохнуть, расслабиться, а затем снова собраться, когда придет время. Я сыграл много матчей, и опыт поможет мне сохранить концентрацию. Можно перегореть, если слишком часто думать, как надо играть, как готовиться. Надо играть, когда придет время, - приводит слова Раска официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Бостон» вышел в финал плей-офф НХЛ 17 мая, выиграв финальную серию Восточной конференции у «Каролины» со счетом 4-0, а первый матч финала Кубка Стэнли состоится в Бостоне 27 мая.

Добавим, что в финале Кубка Стэнли хоккеисты «Брюинз» сыграют против победителя серии между «Сан-Хосе» и «Сент-Луисом» (2-3).

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