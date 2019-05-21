Ворачек вышел в лидеры сборной Чехии по очкам на одном чемпионате мира Во вторник сборная Чехии провела заключительную встречу на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

В седьмом матче на турнире хоккеисты чешской сборной взяли верх над командой Швейцарии со счетом 5:4. В составе победителей 2 (1+1) очка на свой счет записал нападающий Якуб Ворачек.

Таким образом, после этой встречи Ворачек набрал 15 (3+12) очков. Чешский нападающий стал единственным игроком в истории сборной Чехии, которому удалось набрать такое количество очков за результативность по ходу одного розыгрыша чемпионата мира.

Ранее достижение принадлежало нападающим Мартину Прохазке и Владимиру Вуйтеку, набравшим на чемпионате мира 1997 года по 14 (7+7) очков. 15 (4+11) очков на одном мировом первенстве набирал чешский форвард Владимир Ружичка (1986 год), но в составе сборной Чехословакии.

Отметим, что Ворачек после этой игры догнал в списке бомбардиров турнира шведского нападающего Вильяма Нюландера, на счету которого также 15 (4+11) очков.