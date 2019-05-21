Швеция – Россия. Ландеског открыл счет в матче - Советский спорт
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21 мая 2019 21:26Хоккей

Швеция – Россия. Ландеског открыл счет в матче

В эти минуты в Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России.

На восьмой минуте первого периода шведский нападающий Габриэль Ландеског поразил ворота Андрея Василевского.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

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