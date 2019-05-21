Швеция – Россия. Нюландер и Орлов обменялись голами (видео)
В эти минуты в Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России.
На третьей минуте заключительного периода шведский нападающий Вильям Нюландер забросил вторую шайбу своей команды в этой встрече. Менее чем через минуту защитник российской команды Дмитрий Орлов забил седьмой гол. Счет – 7:2 в пользу России.
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